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28 апреля 2021, 12:56 3062

В Одессе оборвался лифт с полицейскими

28 апреля 2021, 12:56 3062
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Всех восемь пострадавших доставили в больницу
Всех восемь пострадавших доставили в больницу
Фото из открытых источников
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В Одессе 28 апреля около 8 утра в одном из многоэтажных домов оборвался лифт с восемью пассажирами.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Это произошло в доме по улице Говорова, 10г. Произошел обрыв лифта с 1 этажа в низ лифтовой шахты (около 7 метров) в 10-этажном жилом доме с паркингом.

"Работниками ГСЧС с помощью шанцевого инструмента открыты двери лифта и высвобождены 8 мужчин (в возрасте от 20 до 30 лет), которые самостоятельно вышли из лифта", - сообщили в ГСЧС.

В полиции добавили, что все пассажиры лифта были доставлены в больницу, где они "проходят обследование на наличие телесных повреждений".

По данному факту полицейские возбудили дело по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве разоблачили мошенников на хищении 96 млн грн инвестиций.

Украина Одесса полиция авария правоохранители

 
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