В столице дотла сгорел автобус

Это произошло в Подольском районе Киева

Это произошло в Подольском районе Киева

Фото: ГСЧС

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.

Жертв и пострадавших нет. Сообщение о возгорании автобуса на проспекте Правды, 66, поступило спасателям 29 апреля в 13:44.

"Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло во время движения в задней части транспортного средства. Пассажиры и водитель, которые были в автобусе, самостоятельно его покинули. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара", - сказано в сообщении.

Уже в 14:01 спасатели локализовали пожар, а в 14:12 – ликвидировать. В результате пожара транспортное средство сгорело полностью. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, в центре Одессы горел жилой дом.