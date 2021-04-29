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29 апреля 2021, 16:11 893

В столице дотла сгорел автобус

29 апреля 2021, 16:11 893
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Это произошло в Подольском районе Киева
Это произошло в Подольском районе Киева
Фото: ГСЧС
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На проспекте Правды в Подольском районе Киева сгорел маршрутный автобус.

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.

Жертв и пострадавших нет. Сообщение о возгорании автобуса на проспекте Правды, 66, поступило спасателям 29 апреля в 13:44.

"Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло во время движения в задней части транспортного средства. Пассажиры и водитель, которые были в автобусе, самостоятельно его покинули. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара", - сказано в сообщении.

Уже в 14:01 спасатели локализовали пожар, а в 14:12 – ликвидировать. В результате пожара транспортное средство сгорело полностью. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, в центре Одессы горел жилой дом.

Украина Киев автобус полиция маршрутки

 
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