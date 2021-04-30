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30 апреля 2021, 19:34 6

В Харькове мужчина открыл стрельбу из-за ссоры в очереди в буфет

30 апреля 2021, 19:34 6
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В результате двое пострадавших госпитализированы
В результате двое пострадавших госпитализированы
Фото из открытых источников
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Следователи устанавливают обстоятельства стрельбы в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сегодня днем в отдел полиции № 1 ХРУП № 2 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Архитектора Алешина.

Следственно-оперативная группа, которая выехала по адресу, установила, что в очереди к буфету, который работает на вынос, между гражданами возник словесный конфликт.

В ходе ссоры 34-летний мужчина достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и произвел несколько выстрелов в сторону 30 и 39-летних мужчин. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу, - говорится в сообщении.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства преступления устанавливают следователи.

Как сообщалось, 24 апреля в центре Днепра киллер расстрелял человека в автомобиле. Это произошло на глазах сына убитого.

стрельба Харьков полиция госпитализация хулиганство

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