В центре Днепра киллер расстрелял человека в автомобиле

Это случилось на глазах сына убитого

Это случилось на глазах сына убитого

Фото: Днепр Оперативный

В субботу, 24 апреля, примерно в 15.00 в центре Днепре произошла стрельба.

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Страну", киллер в маске убил человека.

Источники издания в МВД сообщили, что убитого зовут Анар Мамедов. В настоящее время начато расследование.

Издание "Днепр оперативный" сообщило, что в упор расстреляли водителя внедорожника Land Cruiser 200. Убийство произошло в районе Соборной площади, недалеко от ресторана "Артист".

Водитель внедорожника ехал вместе со своим сыном в сторону проспекта Яворницкого. К нему подбежал киллер и начал расстреливать автомобиль. Мужчина выбежал из внедорожника и упал на рельсы. Убийца скрылся с места преступления и сбежал по направлению к парку Шевченко - полицейские начали розыск и отрабатывают парк и близлежащие улицы. Сын убитого не пострадал.

Напомним, 6 апреля военнослужащие устроили стрельбу в вагоне поезда Константиновка - Киев.