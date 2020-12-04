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04 декабря 2020, 17:20 11

Перепутал: "слуга" Вениславский во время выступления с трибуны Рады причислил себя к фракции "Голос"

04 декабря 2020, 17:20 11
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Это произошло во время обсуждения законопроекту о восстановлении наказание за ложь в декларации
Это произошло во время обсуждения законопроекту о восстановлении наказание за ложь в декларации
Фото: скриншот видео выступления Ф. Вениславского
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Представитель президента Зеленского в Конституционном Суде и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, выступая с трибуны Рады о законопроекте №4460-д о восстановлении ответственности за ложное декларирование, ошибочно заявил о его поддержке фракцией «Голоса Украины», имея в виду родную фракцию «Слуга народа».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Недоторкані".

Вениславский рассказывал, почему следует поддержать законопроект о возобновлении наказания за ложь в декларациях. В конце своего выступления он сказал, что вся фракция "Голоса Украины" поддержит законопроект. Очевидно, депутат имел в виду родную фракцию "Слуга народа",

Сегодня фракция "Голос Украины" будет бесспорно голосовать за этот законопроект и призывает всех его поддержать! Спасибо, – сказал Вениславский.

Вторая вице-спикер Рады Елена Кондратюк, которая как раз вела заседание парламента, вдогонку Вениславскому добавила: "Спасибо, думаю все же другое название фракция имеет".

Напомним, ранее сообщалось, что Рада возобновила уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Слуга народа Верховная Рада депутат Голос фракция
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