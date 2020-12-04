Перепутал: "слуга" Вениславский во время выступления с трибуны Рады причислил себя к фракции "Голос"

Это произошло во время обсуждения законопроекту о восстановлении наказание за ложь в декларации

Это произошло во время обсуждения законопроекту о восстановлении наказание за ложь в декларации

Фото: скриншот видео выступления Ф. Вениславского

Представитель президента Зеленского в Конституционном Суде и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, выступая с трибуны Рады о законопроекте №4460-д о восстановлении ответственности за ложное декларирование, ошибочно заявил о его поддержке фракцией «Голоса Украины», имея в виду родную фракцию «Слуга народа».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Недоторкані". Вениславский рассказывал, почему следует поддержать законопроект о возобновлении наказания за ложь в декларациях. В конце своего выступления он сказал, что вся фракция "Голоса Украины" поддержит законопроект. Очевидно, депутат имел в виду родную фракцию "Слуга народа", Сегодня фракция "Голос Украины" будет бесспорно голосовать за этот законопроект и призывает всех его поддержать! Спасибо, – сказал Вениславский. Вторая вице-спикер Рады Елена Кондратюк, которая как раз вела заседание парламента, вдогонку Вениславскому добавила: "Спасибо, думаю все же другое название фракция имеет". Напомним, ранее сообщалось, что Рада возобновила уголовную ответственность за ложь в декларациях.

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