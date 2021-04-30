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30 апреля 2021, 10:59 117

В лесах Херсонской области запретили пикники на майские праздники

30 апреля 2021, 10:59 117
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Фото: из открытых источников
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Херсонская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) запретила проведение пикников на майские праздники в лесах области.

Об этом сообщает издание Херсон Online, передает RegioNews.

Согласно решению местных властей, за соблюдением этого запрета будут следить специальные рейдовые группы, в которые будут входить работники Нацполиции и лесхозов.

В случае обнаружения нарушений они будут составлять на граждан административные протоколы.

Уже с сегодняшнего дня covid-патрули не реже пяти раз в день будут наведываться и на ТРЦ "Фабрика" в Херсоне. Посетителей, которые не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, также будут штрафовать", - сообщил заместитель главы региональной комиссии по ТЭБ и ЧС Вадим Чабан.

Он также рассказал, что по данным мониторинга новых случаев COVID-19, в течение одного дня из 120 человек с положительным результатом ПЦР-теста 45 - граждане, вернувшиеся с отдыха в Египте и Турции.

Поэтому комиссия обращается к главам территориальных общин, чтобы те рекомендовали землякам пока отложить подобные выезды из-за высокого риска заражения", - отметил чиновник.

Напомним, в Житомирской области на майские праздники усилят карантин, там ограничено передвижение и пребывание граждан в общественных местах.

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