В лесах Херсонской области запретили пикники на майские праздники

Местные власти считают, что массовые празднования в зеленых зонах угрожают очередной вспышкой коронавируса

Местные власти считают, что массовые празднования в зеленых зонах угрожают очередной вспышкой коронавируса

Фото: из открытых источников

Херсонская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) запретила проведение пикников на майские праздники в лесах области.

Об этом сообщает издание Херсон Online, передает RegioNews.

Согласно решению местных властей, за соблюдением этого запрета будут следить специальные рейдовые группы, в которые будут входить работники Нацполиции и лесхозов.

В случае обнаружения нарушений они будут составлять на граждан административные протоколы.

Уже с сегодняшнего дня covid-патрули не реже пяти раз в день будут наведываться и на ТРЦ "Фабрика" в Херсоне. Посетителей, которые не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, также будут штрафовать", - сообщил заместитель главы региональной комиссии по ТЭБ и ЧС Вадим Чабан.

Он также рассказал, что по данным мониторинга новых случаев COVID-19, в течение одного дня из 120 человек с положительным результатом ПЦР-теста 45 - граждане, вернувшиеся с отдыха в Египте и Турции.

Поэтому комиссия обращается к главам территориальных общин, чтобы те рекомендовали землякам пока отложить подобные выезды из-за высокого риска заражения", - отметил чиновник.

Напомним, в Житомирской области на майские праздники усилят карантин, там ограничено передвижение и пребывание граждан в общественных местах.