Президент назначил глав РГА в Херсонской и Хмельницкой областях

Одного главу РГА на Херсонщине он уволил

Одного главу РГА на Херсонщине он уволил

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Распоряжениями Президента Украины назначены двое и уволен один председатель райгосадминистраций на Херсонщине, а также назначен один глава РГА в Хмельницкой области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента Украины.

Своими распоряжениями Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области Дунца Дениса Александровича, главой Скадовской районной государственной администрации Херсонской области - Павлиша Михаила Васильевича, главой Каховской райгосадминистрации Херсонской области Наталью Стадник Владиславовну. Перед тем с должности председателя Каховской РГА уволен Перетятько С. Г.

Уволить Перетятько Сергея Григорьевича с должности председателя Каховской районной государственной администрации Херсонской области в соответствии с пунктом 6 части второй статьи 9 Закона Украины "О местных государственных администрациях", - говорится в распоряжении № №472/2021-рп.

Как сообщалось, 6 апреля Зеленский уволил восемь глав РГА - в Черновицкой и Закарпатской областях. Также президент назначил трех председателей РГА - на Хмельнитчине и Закарпатье.