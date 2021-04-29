В Одесской области запретили проведение праздничных выпускных "для широкой общественности"

Разрешают праздничные мероприятия только в пределах одного класса и без зрителей

Разрешают праздничные мероприятия только в пределах одного класса и без зрителей

Несмотря на выход Одесской области из "красной" зоны карантина, в школах запретили проводить для учеников выпускные вечера со зрителями.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак, передает RegioNews.

По его словам, работа образовательных учреждений продолжается в условиях карантина. Поэтому в этом году не будет никаких праздничных мероприятий и выпускных вечеров со зрителями.

Выпускные вечера будут проходить только в пределах одного класса и без зрителей. Посторонним вообще запрещено находиться в учебных заведениях, - написал Лончак.

Он отметил, что они уже получили письмо от Министерства образования и науки Украины со всеми разъяснениями, которое будут направлять по школам.

Последний звонок планируют провести в пятницу, 28 мая.

Провів чергову селекторну нараду з керівниками відділів та управлінь освіти області. Питання, що виносилися на розгляд... Posted by Олександр Лончак on Wednesday, April 28, 2021

Как сообщалось, Одесская область от 25 апреля перешла из "красной" в "желтую" зону карантина. Одесская область попала в" красную " зону карантина 23 марта.