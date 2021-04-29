Пасха-2021: социологи рассказали, как украинцы будут проводить праздник

Не будут праздновать лишь 6% опрошенных

Не будут праздновать лишь 6% опрошенных

Фото: из открытых источников

В 2021 году абсолютное большинство опрошенных (92%) будут праздновать Пасху. При этом, каждый пятый украинец планирует идти в церковь.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В частности сообщается, что не будут участвовать в праздновании Пасхи лишь 6%, а не определились 2% респондентов. В то же время 9% опрошенных планируют принять участие во всенощной службе.

Готовить дома пасхальные блюда планируют 69% населения Украины, молиться в семейном кругу - 5%, принимать гостей родственников дома - 19%.

Кроме того, среди всего населения Украины:

поедут на кладбище - 11%

поедут в гости в пределах своего города - 8%

поедут в гости за пределы своего города - 5%.

Отмечается, что опрос проводился 13-15 апреля 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ранее сообщалось, что на Пасху церкви не будут закрывать из-за карантина, однако верующим, которые пожелают посетить богослужения, придется соблюдать определенные карантинные ограничения.