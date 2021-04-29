"Красную" зону до конца недели могут покинуть еще 7 областей - KSE

Ситуация на Харьковщине стабильно критическая

Ситуация на Харьковщине стабильно критическая

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Согласно прогнозу Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, к концу текущей недели из "красной" зоны карантина могут выйти еще 7 областей.

Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко.

"Например Житомирская область стабилизируется и в течение недели может выйти из этой зоны. Запорожская, Киевская и Полтавская области еще не вышли из нее из-за коэффициента выявления случаев инфицирования COVID-19. Ожидается стабилизация показателя, после этого эти области смогут выйти из "красной" зоны. Это ожидается в течение недели", - сообщил Ганиченко.

По мнению эксперта, на днях из этой зоны могут выйти Николаевская, Черниговская и Харьковская области. Но относительно Харьковской области есть вопросы.

Харьковская область по всем показателям может выйти буквально завтра. Но ситуация там стабильно критическая. Потому что там процент занятости коек с кислородом уменьшается. Все "ковидные" больницы критически заняты, кроме двух районных больниц, они заняты под 100%", - сообщил Ганиченко.

Он добавил, что до выхода из "красной" зоны далеко Хмельницкой и Сумской областям.

Напомним, в Украине расширили "желтую" зону эпидемиологической опасности, переведя туда Винницкую область.