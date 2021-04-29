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29 апреля 2021, 10:19 2

В Украине ускорились темпы вакцинации: за сутки более 70 тысяч новых прививок

29 апреля 2021, 10:19 2
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Больше всего прививок сделали в Киеве
Больше всего прививок сделали в Киеве
Фото: из открытых источников
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За последние сутки в Украине существенно увеличилось количество вакцинированных от коронавируса людей: сделали 70 468 прививок.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные СНБО.

Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (7736), Харьковской (6234), Днепропетровской (5791), Киевской (5685) и Полтавской (5640) областях. При этом достаточно низкие темпы вакцинации остались в Луганской (539), Черновицкой (909) и Ивано-Франковской (919) областях.

Также за вчера в Запорожской области еще один человек получил вторую прививку от COVID.

Большинство прививок за вчера было сделано вакциной AstraZeneca - 60 017. Sinovac укололи 5793 людям, Pfizer-4658. С начала пандемии в Украине уже привили первой дозой 629 182 человек, двумя дозами - 10.

Напомним, вчера Венедиктова и ее заместители получили прививку от Covid-19.

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