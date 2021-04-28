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28 апреля 2021, 09:12 6

В Минздраве сказали, когда в Украину поступит еще миллион доз COVID-вакцины Pfizer

28 апреля 2021, 09:12 6
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Поставки ожидаются из двух источников
Поставки ожидаются из двух источников
Рixabay
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В мае в Украину должны поставить еще почти миллион доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Ожидаются поставки из двух источников.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Наш", пишет RegioNews.

По его словам, 473 тысячи доз вакцины Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Мы имеем официальное подтверждение от COVAX, что это будет до 17-18 мая", - добавил Степанов.

Еще до 500 тысяч доз вакцины Украина должна получить в мае согласно прямому контракту с Pfizer.

"Они будут использоваться для групп риска, в частности для людей старше 60 лет или тех, у кого есть сопутствующие заболевания", - сказал министр.

Напомним, 16 апреля Украина получила первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer. 18 апреля украинцам начали прививаться этим препаратом.

коронавирус Украина вакцина Минздрав поставщики

 
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