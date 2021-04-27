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27 апреля 2021, 11:51 4

В Минздраве рассказали о COVID-вакцинах, над производством которых работают в Украине

27 апреля 2021, 11:51 4
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Фото из открытых источников
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В Украине разрабатывают две вакцины от коронавирусной болезни.

Об этом сказал министр Максим Степанов в эфире ICTV, пишет RegioNews.

"У нас есть два кандидата на вакцину. Последнее – это то, с чем мы ходили до президента 22 октября... Они проводят соответствующие научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, проходят все доклинические фазы для того, чтобы перейти на клиническую фазу", – сказал он.

Степанов добавил, что есть еще одна научная разработка.

"Там другой формат, мы тоже считаем, что это может быть кандидат на вакцину", - подчеркнул он.

Напомним, в Украине стало больше людей, привитых второй дозой вакцины от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина Минздрав вакцинация

 
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