В Минздраве рассказали о COVID-вакцинах, над производством которых работают в Украине
Сейчас их пока две
Сейчас их пока две
В Украине разрабатывают две вакцины от коронавирусной болезни.
Об этом сказал министр Максим Степанов в эфире ICTV, пишет RegioNews.
"У нас есть два кандидата на вакцину. Последнее – это то, с чем мы ходили до президента 22 октября... Они проводят соответствующие научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, проходят все доклинические фазы для того, чтобы перейти на клиническую фазу", – сказал он.
Степанов добавил, что есть еще одна научная разработка.
"Там другой формат, мы тоже считаем, что это может быть кандидат на вакцину", - подчеркнул он.
Напомним, в Украине стало больше людей, привитых второй дозой вакцины от коронавируса.
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