Показатели заболеваемости COVID-19 на Николаевщине немного улучшились - главный санврач области

Но показатель госпитализации пока ещё высок

Но показатель госпитализации пока ещё высок

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На сегодня ситуация в Николаевской области с уровнем инфицирования ковидом остается тревожной, однако с тенденцией к улучшению.

Об этом на заседании региональной комиссии по ТЭБ и ЧС рассказал главный санитарный врач области Владимир Клочко, передает RegioNews со ссылкой на Свідок.info.

К сожалению, ситуация тревожная. Например, за минувшие сутки мы получили 383 больных. В этом направлении у нас был "лидер" Николаев, но есть некоторые моменты, которые позволяют сказать, что ситуация немного улучшилась. Потому что показатели, которые входят в постановление Кабмина №1236, у нас были четыре отрицательных и два положительных. Сегодня же наоборот. Уровень заболеваемости гриппом и ОРЗ у нас -13,6 от пороговых показателей. Это позитив. Подтвержденных случаев "ковида" у нас 63% при допустимом не более 65%. Тоже положительная позиция. Экспресс-тест на определение антигена коронавируса - вообще все хорошо, потому что показатель составляет 1095, а он может быть не меньше 300. Мы здесь лидеры. Что касается показателя количества госпитализированных пациентов с подтвержденным диагнозом за последние семь дней из расчета на 100 тыс. населения, то он составляется 76 при допустимых не более 60. Экспресс-тест у нас составляет 23%, а допустимых не более 20%. Здесь мы можем поработать, - отметил санврач.

По словам Владимира Клочко, лаборатория может работать на выдачу результатов тестов еще мощнее. Например, 22 апреля в лабораторию поступило более 600 образцов, а за прошедшую неделю - 400-500 в день.

Как сообщалось, в Николаеве от коронавируса умерли две роженицы. Город уже почти месяц находится в "красной” зоне карантина.

Также из-за эпидемии COVID-19 пробное ВНО в Киеве и на Николаевщине перенесли на 15 мая.