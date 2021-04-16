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16 апреля 2021, 22:02 4

Пробное ВНО в Киеве и на Николаевщине перенесли на 15 мая

16 апреля 2021, 22:02 4
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На Черниговщине пробное тестирование пройдет 24 апреля
На Черниговщине пробное тестирование пройдет 24 апреля
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Украинский центр оценивания качества образования решил перенести проведение пробного ВНО в Киеве и в Николаевской области на 15 мая из-за продления карантинных ограничений.

Об этом сообщили в Минобразования, передает RegioNews.

На Черниговщине пробное тестирование пройдет 24 апреля.

Так, участники пробного ВНО из Киева или Николаевской области смогут до 28 апреля внести свои ответы на задания "бонусных" тестов в специальный сервис по определению результатов и получить их результаты 30 апреля.

После тестирования 15 мая, участники смогут до 18 мая внести свои ответы на задания теста, для прохождения которого зарегистрировались, в специальный сервис по определению результатов.

По информации Минобразования, результаты выполнения теста участники пробного ВНО из Киева и Николаева получат 19 мая.

Как сообщалось ранее, в Черниговской области и Киеве решили перенести пробное ВНО. Перенос связан со сложной эпидемиологической ситуацией.

Также в Николаевской области перенесли пробное ВНО.

Также стало известно, что 10 апреля на пробное ВНО явка составила более 90%. В Центре оценивания качества образования констатировали, что тестирование прошло успешно.

Киев Черниговская область Минобразования ВНО тесты Николаевская область

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