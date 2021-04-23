Ровенщина введет новые ограничения на праздники

Их вводят с 24 до 26 апреля, с 1 до 5 и с 8 до 11 мая

Их вводят с 24 до 26 апреля, с 1 до 5 и с 8 до 11 мая

Фото из открытых источников

В Ровенской области на период Пасхальных праздников будут действовать дополнительные карантинные ограничения. Их вводят с 24 до 26 апреля, с 1 до 5 и с 8 до 11 мая.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль, пишет RegioNews. Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести такие ограничения: запретить проведение массовых религиозных мероприятий при условии пребывания более одного человека на 4 кв. м внутри храмов или несоблюдения 1,5 м дистанции на улице;

максимально ограничить посещение кладбищ во время проведения поминальных дней;

предусмотреть возможность перевода богослужений на прилегающую к храмам территорию;

увеличить количество общественного транспорта с целью недопущения скопления большого количества людей на остановках, автостанциях и автовокзалах. Напомним, 14 апреля стало известно, что в Ровно ослабляют карантин, школы возвращают к очному обучению.

.