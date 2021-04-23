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23 апреля 2021, 14:50 221

Ровенщина введет новые ограничения на праздники

23 апреля 2021, 14:50 221
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Их вводят с 24 до 26 апреля, с 1 до 5 и с 8 до 11 мая
Их вводят с 24 до 26 апреля, с 1 до 5 и с 8 до 11 мая
Фото из открытых источников
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В Ровенской области на период Пасхальных праздников будут действовать дополнительные карантинные ограничения. Их вводят с 24 до 26 апреля, с 1 до 5 и с 8 до 11 мая.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль, пишет RegioNews.

Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести такие ограничения:

  • запретить проведение массовых религиозных мероприятий при условии пребывания более одного человека на 4 кв. м внутри храмов или несоблюдения 1,5 м дистанции на улице;
  • максимально ограничить посещение кладбищ во время проведения поминальных дней;
  • предусмотреть возможность перевода богослужений на прилегающую к храмам территорию;
  • увеличить количество общественного транспорта с целью недопущения скопления большого количества людей на остановках, автостанциях и автовокзалах.

Напомним, 14 апреля стало известно, что в Ровно ослабляют карантин, школы возвращают к очному обучению.

коронавирус Украина карантин Ровно Ровенская область

 
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