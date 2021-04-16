В оккупированном Донецке на шахте травмировался горняк
Пострадавшего транспортировали в лечебное учреждение города
Пострадавшего транспортировали в лечебное учреждение города
На шахте им. Скочинского в оккупированном Донецке произошел несчастный случай - одного из рабочих травмировало во время работы в шахте.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Остров".
Во время работы в лаве упавшей горной массой травмирован горнорабочий 1981 г.р.", - говорится в сообщении.
Для оказания медицинской помощи пострадавшему привлекалась реанимационно-противошоковая группа. Впоследствии горняка транспортировали в лечебное учреждение Донецка.
Напомним, ранее в Донецке из-за аварии на шахте без воздуха остались 329 горняков.
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