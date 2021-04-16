08:59  16 апреля
Коронавирус в Украине: за сутки более 17 тысяч новых случаев заражения
09:16  16 апреля
Выборы на округе 87: ЦИК приняла уточненный протокол по итогам голосования
08:11  16 апреля
За сутки на Донбассе зафиксировали 7 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2021, 09:42 136

В оккупированном Донецке на шахте травмировался горняк

16 апреля 2021, 09:42 136
Читайте також українською мовою
Пострадавшего транспортировали в лечебное учреждение города
Пострадавшего транспортировали в лечебное учреждение города
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На шахте им. Скочинского в оккупированном Донецке произошел несчастный случай - одного из рабочих травмировало во время работы в шахте. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Остров".

Во время работы в лаве упавшей горной массой травмирован горнорабочий 1981 г.р.", - говорится в сообщении.

Для оказания медицинской помощи пострадавшему привлекалась реанимационно-противошоковая группа. Впоследствии горняка транспортировали в лечебное учреждение Донецка.

Напомним, ранее в Донецке из-за аварии на шахте без воздуха остались 329 горняков.

шахтеры госпитализация оккупанты шахта Донецк

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua