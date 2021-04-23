В Запорожской ОГА ответили на "приветы" Ляшко – объясняют технической ошибкой

За вчера в Запорожье было сделано рекордное количество прививок от коронавируса - 1084

За вчера в Запорожье было сделано рекордное количество прививок от коронавируса - 1084

В Запорожской области в ответ на обвинения заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко относительно медленных темпов вакцинации уверяют, что открыли в три раза больше пунктов прививок и вакцинируют больше людей.

Об этом сказал директор департамента здравоохранения Запорожской ОГА Алексей Кулинич в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

Во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко передал сразу два "привета” запорожскому чиновнику. Первый - из-за наименьшего количества подготовленных пунктов прививок для работы с вакциной AstraZeneca/Covishield, которая выработана на площадке в Южной Корее, а второй - за нарушения алгоритма Минздрава, ведь до сих пор не использовали индийскую вакцину из первой партии.

По поводу первого "привета” Кулинич сказал, что вышла техническая ошибка.

Вчера, когда в Минздрав отправлялись данные, случилась техническая ошибка. У нас не 29, а 80 пунктов прививки подготовлены и еще будут разворачиваться, - пояснил Запорожский чиновник.

Относительно неиспользованных индийских вакцин, Кулинич ответил, что темпы вакцинации значительно ускорились: за вчера в Запорожье было сделано рекордное количество прививок от коронавируса - 1084.

Как сообщалось, сегодня Ляшко сказал, что три области нарушили алгоритм вакцинации от COVID-19. Там не использовали вакцины из первой партии Astrazeneca.