У Запорізькій ОДА відповіли на "привіти" Ляшка – пояснюють технічною помилкою

За вчора на Запоріжжі було зроблено рекордну кількість щеплень від коронавірусу - 1084

За вчора на Запоріжжі було зроблено рекордну кількість щеплень від коронавірусу - 1084

У Запорізькій області у відповідь на закиди заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка щодо повільних темпів вакцинації запевняють, що відкрили в три рази більше пунктів щеплень і вакцинують більше людей.

Про це сказав директор департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА Олексій Кулинич в коментарі Укрінформу, передає RegioNews.

Під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко передав одразу два "привіти” запорізькому чиновнику. Перший - через найменшу кількість підготовлених пунктів щеплень для роботи з вакциною AstraZeneca/Covishield, яка вироблена на майданчику в Південній Кореї, а другий - через порушення алгоритму МОЗ, адже досі не використали індійську вакцину з першої партії.

З приводу першого "привіту” Кулинич сказав, що вийшла технічна помилка.

Вчора, коли в МОЗ відправлялись дані, сталася технічна помилка. В нас не 29, а 80 пунктів щеплення підготовлено і ще будуть розгортатись, - пояснив запорізький чиновник.

Щодо невикористаних індійських вакцин, Кулинич відповів, що темпи вакцинації значно прискорились: за вчора на Запоріжжі було зроблено рекордну кількість щеплень від коронавірусу - 1084.

Як повідомлялося, сьогодні Ляшко сказав, що три області порушили алгоритм вакцинації від COVID-19. Там не використали вакцини із першої партії Astrazeneca.