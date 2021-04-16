08:59  16 апреля
Коронавирус в Украине: за сутки более 17 тысяч новых случаев заражения
09:16  16 апреля
Выборы на округе 87: ЦИК приняла уточненный протокол по итогам голосования
08:11  16 апреля
За сутки на Донбассе зафиксировали 7 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2021, 08:59 12

Коронавирус в Украине: за сутки более 17 тысяч новых случаев заражения

16 апреля 2021, 08:59 12
Читайте також українською мовою
Больше всего новых случаев в Киеве (1609) и Харьковской области (1377)
Больше всего новых случаев в Киеве (1609) и Харьковской области (1377)
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 15 апреля COVID-19 обнаружили у 17 479 человек, зафиксировано 438 летальных случаев, госпитализировали 4348 человек, 12 054 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

17 479 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 16 апреля. Среди заболевших - 709 детей и 378 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки 109 584 (в том числе методом ПЦР - 47 421, методом ИФА - 19 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43 133).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 921 244 лица;
  • выздоровели - 1 465 820 человек;
  • летальных исходов - 39 096;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 869 518.

Напомним, сутками ранее COVID-19 обнаружили у 16 427 человек, зафиксировано 433 летальных случаев.

коронавирус пандемия Минздрав госпитализация карантин

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua