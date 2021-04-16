Коронавирус в Украине: за сутки более 17 тысяч новых случаев заражения

Больше всего новых случаев в Киеве (1609) и Харьковской области (1377)

Больше всего новых случаев в Киеве (1609) и Харьковской области (1377)

Фото: из открытых источников

В Украине за 15 апреля COVID-19 обнаружили у 17 479 человек, зафиксировано 438 летальных случаев, госпитализировали 4348 человек, 12 054 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

17 479 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 16 апреля. Среди заболевших - 709 детей и 378 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки 109 584 (в том числе методом ПЦР - 47 421, методом ИФА - 19 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43 133).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 921 244 лица;

выздоровели - 1 465 820 человек;

летальных исходов - 39 096;

проведено ПЦР-тестов - 8 869 518.

Напомним, сутками ранее COVID-19 обнаружили у 16 427 человек, зафиксировано 433 летальных случаев.