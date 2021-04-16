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16 апреля 2021, 18:15 486

В Николаеве посреди улицы застрелили мужчину

16 апреля 2021, 18:15 486
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Мужчина недавно вышел из СИЗО
Мужчина недавно вышел из СИЗО
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В Николаеве 15 апреля возле подъезда застрелили мужчину, который месяц назад вышел из СИЗО и должен был пребывать под круглосуточным домашним арестом, однако нарушил его.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

"15 апреля в 23:45 в полицию поступило сообщение о том, что в Николаеве во дворе дома по улице Декабристов неизвестный стрелял в мужчину и скрылся на автомобиле", - говорится в сообщении Нацполиции.

В ТСН отметили, что погибший 38-летний житель Николаева приехал домой на автомобиле, припарковался. Когда он выходил из машины, вероятно заметил убийцу, и начал убегать. Однако убийца его догнал и расстрелял в спину, после чего скрылся с места преступления.

По одной из версий убийство было заказным, и застрелил жителя Николаева киллер. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Напомним, 15 апреля на Николаевщине грузовик почты столкнулся с микроавтобусом, один водитель погиб.

Украина Николаев стрельба криминал полиция

 
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