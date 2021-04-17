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На Донбассе за сутки 15 обстрелов, боевики применили запрещенное вооружение
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17 апреля 2021, 10:02 104

На Донбассе за сутки 15 обстрелов, боевики применили запрещенное вооружение

17 апреля 2021, 10:02 104
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Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины
Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 16 апреля, в зоне проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей было зафиксировано 15 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку населенных пунктов Новгородское, Марьинка и Опытное противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а у поселка Невельске - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пригороде населенных пунктов Водяное, что в Донецкой области, Луганское и Новоалександровка враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Майорск - из стрелкового оружия.

Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка российско-оккупационные войска стреляли из станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителямОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - рассказали в штабе ООС.

Также сообщается, что по состоянию на утро 17 апреля со стороны противника было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку Водяного, что в Донецкой области, враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в ООС зафиксировано шесть обстрелов оккупантами украинских позиций.

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