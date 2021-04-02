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02 апреля 2021, 14:41 7

Винничина с 3 апреля ужесточает карантин: что запретят

02 апреля 2021, 14:41 7
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Новые ограничения будут действовать с 3 по 12 апреля
Новые ограничения будут действовать с 3 по 12 апреля
Фото из открытых источников
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Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин в Винницкой области.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА, новые ограничения будут действовать с 3 по 12 апреля.

В области с субботы будет запрещено:

  • проведение всех массовых мероприятий;
  • прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры;
  • прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;
  • деятельности культовых сооружений и помещений, обустроенных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;
  • проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
  • посещение учреждений образования учащихся 1-11 классов, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.

Отметим, Винницкая область находится в "оранжевой" зоне карантина

Напомним, в Одессе планируют ввести строгий карантин по примеру Киева.

Украина карантин Винница область локдаун

 
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