Винничина с 3 апреля ужесточает карантин: что запретят
Новые ограничения будут действовать с 3 по 12 апреля
Новые ограничения будут действовать с 3 по 12 апреля
Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин в Винницкой области.
Как сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА, новые ограничения будут действовать с 3 по 12 апреля.
В области с субботы будет запрещено:
- проведение всех массовых мероприятий;
- прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры;
- прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;
- деятельности культовых сооружений и помещений, обустроенных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;
- проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
- посещение учреждений образования учащихся 1-11 классов, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.
Отметим, Винницкая область находится в "оранжевой" зоне карантина
Напомним, в Одессе планируют ввести строгий карантин по примеру Киева.
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