ДТП з українцями в Польщі: із лікарень виписали усіх постраждалих

Дві аварії за участю українських автобусів сталися 6 та 22 березня

Дві аварії за участю українських автобусів сталися 6 та 22 березня

Фото: із відкритих джерел

У Польщі виписали останніх двох українок, які постраждали в результаті аварій автобусів, та перебували в лікарні міста Перемишль.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на генерального консула України в Любліні Василя Павлюка, передає RegioNews.

Обидвох громадянок України вже виписали з лікарні”, - розповів Павлюк.

Він зазначив, 28-річна дівчина, яка постраждала в ДТП 6 березня, наразі проходить реабілітацію в одному з центрів під Варшавою.

Ще одна жінка віком 74 років, яка постраждала в аварії автобуса 22 березня, повернулася до своєї сім’ї у місті Вроцлав.

Нагадаємо, 6 березня приблизно на тому ж місці, поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківеь" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

22 березня у Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.