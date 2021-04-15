15:31  15 квітня
У Києві критична ситуація із забезпеченням COVID-лікарень киснем - Рубан
15:58  15 квітня
Влада вирішила максимально "закрутити гайки” українцям по субсидіях - ЗМІ
18:19  15 квітня
На Донбасі бойовики тричі обстрілювали сили ООС — штаб
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2021, 21:58 5

ДТП з українцями в Польщі: із лікарень виписали усіх постраждалих

15 квітня 2021, 21:58 5
Читайте также на русском языке
Дві аварії за участю українських автобусів сталися 6 та 22 березня
Дві аварії за участю українських автобусів сталися 6 та 22 березня
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Польщі виписали останніх двох українок, які постраждали в результаті аварій автобусів, та перебували в лікарні міста Перемишль.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на генерального консула України в Любліні Василя Павлюка, передає RegioNews.

Обидвох громадянок України вже виписали з лікарні”, - розповів Павлюк.

Він зазначив, 28-річна дівчина, яка постраждала в ДТП 6 березня, наразі проходить реабілітацію в одному з центрів під Варшавою.

Ще одна жінка віком 74 років, яка постраждала в аварії автобуса 22 березня, повернулася до своєї сім’ї у місті Вроцлав.

Нагадаємо, 6 березня приблизно на тому ж місці, поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківеь" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

22 березня у Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.

автобус ДТП Польща лікарні аварія пацієнти

У Житомирі водій розтрощив огорожу дитсадка й втік
15 квітня 2021, 16:48
У Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана
15 квітня 2021, 15:47
У Києві критична ситуація із забезпеченням COVID-лікарень киснем - Рубан
15 квітня 2021, 15:31
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram