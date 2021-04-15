В Днепре женщина попала под колеса автокрана

Пострадавшая сейчас в больнице

Пострадавшая сейчас в больнице

Фото: Информатор

В Днепре пожилая женщина попала под колеса автокрана МАЗ.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Інформатор".

Авария произошла около 10 утра в четверг, 15 апреля, на перекрестке улиц Академика Белелюбского и Павлова.

По словам водителя, он не заметил женщину: остановился на светофоре, а когда продолжил движение, почувствовал, что кого-то сбил. Женщина переходила дорогу прямо перед кабиной крана, по предварительной информации - на красный сигнал светофора.

Пострадавшую забрала "скорая" к 16-й больницы.

Напомним, на Донетчине произошел разрыв трубопровода, в результате чего в пяти городах остановили поставки воды.