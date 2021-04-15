15:31  15 апреля
В Киеве критическая ситуация с обеспечением COVID-больниц кислородом - Рубан
15:58  15 апреля
Власти решили максимально "закрутить гайки" украинцам по субсидиям - СМИ
18:19  15 апреля
На Донбассе боевики трижды обстреливали силы ООС - штаб
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2021, 15:47 115

В Днепре женщина попала под колеса автокрана

15 апреля 2021, 15:47 115
Читайте також українською мовою
Пострадавшая сейчас в больнице
Пострадавшая сейчас в больнице
Фото: Информатор
Читайте також
українською мовою

В Днепре пожилая женщина попала под колеса автокрана МАЗ.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Інформатор".

Авария произошла около 10 утра в четверг, 15 апреля, на перекрестке улиц Академика Белелюбского и Павлова.

По словам водителя, он не заметил женщину: остановился на светофоре, а когда продолжил движение, почувствовал, что кого-то сбил. Женщина переходила дорогу прямо перед кабиной крана, по предварительной информации - на красный сигнал светофора.

Пострадавшую забрала "скорая" к 16-й больницы.

Напомним, на Донетчине произошел разрыв трубопровода, в результате чего в пяти городах остановили поставки воды.

Украина аварія Днепр авария стройка

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua