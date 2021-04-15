В Днепре женщина попала под колеса автокрана
Пострадавшая сейчас в больнице
Пострадавшая сейчас в больнице
В Днепре пожилая женщина попала под колеса автокрана МАЗ.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Інформатор".
Авария произошла около 10 утра в четверг, 15 апреля, на перекрестке улиц Академика Белелюбского и Павлова.
По словам водителя, он не заметил женщину: остановился на светофоре, а когда продолжил движение, почувствовал, что кого-то сбил. Женщина переходила дорогу прямо перед кабиной крана, по предварительной информации - на красный сигнал светофора.
Пострадавшую забрала "скорая" к 16-й больницы.
Напомним, на Донетчине произошел разрыв трубопровода, в результате чего в пяти городах остановили поставки воды.
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