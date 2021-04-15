В Украине начали вакцинацию участников Олимпийских игр в Токио

Первыми прививку получили спортсмены и тренеры Федерации стрельбы Украины

Первыми прививку получили спортсмены и тренеры Федерации стрельбы Украины

Фото Минмолодьспорт

В Украине начали вакцинацию от COVID-19 украинских паралимпийцев и олимпийцев вакциной CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НОК Украины.

Сегодня первыми прививку получили спортсмены и тренеры Федерации стрельбы Украины, которые готовятся к участию в Играх ХХХИИ Олимпиады в Токио.

Вакцинацию уже прошли: Олимпийский чемпион Пекина-2008 Александр Петров, серебряный призер Игр в Рио-2016 Сергей Кулиш и еще 14 спортсменов и их тренеров, которые будут участвовать в Играх ХХХИИ Олимпиады Токио-2020, - отметили в НОК.

В директивных документах и во время консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран-участниц было подчеркнуто, что вакцинация не будет обязательной для участия в Играх. Однако, мы должны понимать, что это, в первую очередь - безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ, - подчеркнул министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Сейчас Минмолодьспорт получил 1500 вакцин, благодаря тесному сотрудничеству с Министерством здравоохранения Украины.

Как сообщалось, "Медзакупки" хотят оштрафовать недобросовестного поставщика китайской COVID-вакцины. С "Лекхима" могут взыскать более 38 млн гривен за несвоевременную поставку вакцины Sinovac.

Кабмин выделил из бюджета 6,5 миллиардов на закупку вакцин. Решение было принято на закрытом внеочередном заседании.