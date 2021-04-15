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15 апреля 2021, 16:22 6

В Украине начали вакцинацию участников Олимпийских игр в Токио

15 апреля 2021, 16:22 6
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Первыми прививку получили спортсмены и тренеры Федерации стрельбы Украины
Первыми прививку получили спортсмены и тренеры Федерации стрельбы Украины
Фото Минмолодьспорт
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В Украине начали вакцинацию от COVID-19 украинских паралимпийцев и олимпийцев вакциной CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НОК Украины.

Сегодня первыми прививку получили спортсмены и тренеры Федерации стрельбы Украины, которые готовятся к участию в Играх ХХХИИ Олимпиады в Токио.

Вакцинацию уже прошли: Олимпийский чемпион Пекина-2008 Александр Петров, серебряный призер Игр в Рио-2016 Сергей Кулиш и еще 14 спортсменов и их тренеров, которые будут участвовать в Играх ХХХИИ Олимпиады Токио-2020, - отметили в НОК.

В директивных документах и во время консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран-участниц было подчеркнуто, что вакцинация не будет обязательной для участия в Играх. Однако, мы должны понимать, что это, в первую очередь - безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ, - подчеркнул министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Сейчас Минмолодьспорт получил 1500 вакцин, благодаря тесному сотрудничеству с Министерством здравоохранения Украины.

Как сообщалось, "Медзакупки" хотят оштрафовать недобросовестного поставщика китайской COVID-вакцины. С "Лекхима" могут взыскать более 38 млн гривен за несвоевременную поставку вакцины Sinovac.

Кабмин выделил из бюджета 6,5 миллиардов на закупку вакцин. Решение было принято на закрытом внеочередном заседании.

вакцина спорт Олимпиада Вадим Гутцайт вакцинация Минмолодьспорт

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