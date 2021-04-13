Утром в пятницу 16 апреля прибудет первая партия вакцины Pfizer – Степанов

Это будет 117 тысяч доз вакцины

Это будет 117 тысяч доз вакцины

Фото из открытых источников

Первая партия вакцины Pfizer по программе COVAX поступит в Украину утром в пятницу, 16 апреля.

Об этом сообщил министр здравоохранения'я Максим Степанов в эфире

телеканала "НАШ", передает RegioNews.

Мы ожидаем 16 апреля, в пятницу утром должен прибыть самолет с 117 тысячами доз вакцины Pfizer, - сообщил Степанов.

На вопрос о том, будет ли глава Минздрава встречать прибытие вакцины Pfizer, Степанов ответил, что у него, как у министра, есть гораздо более важные задачи.

Как сообщалось, сегодня Ровенская и Волынская области получили китайскую вакцину CoronaVac. Вакцинацию будут проводить специальные мобильные группы.

Вчера в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac. Она прошла лабораторный контроль в нашем государстве и поступила в регионы.