Утром в пятницу 16 апреля прибудет первая партия вакцины Pfizer – Степанов
Это будет 117 тысяч доз вакцины
Это будет 117 тысяч доз вакцины
Первая партия вакцины Pfizer по программе COVAX поступит в Украину утром в пятницу, 16 апреля.
Об этом сообщил министр здравоохранения'я Максим Степанов в эфире
телеканала "НАШ", передает RegioNews.
Мы ожидаем 16 апреля, в пятницу утром должен прибыть самолет с 117 тысячами доз вакцины Pfizer, - сообщил Степанов.
На вопрос о том, будет ли глава Минздрава встречать прибытие вакцины Pfizer, Степанов ответил, что у него, как у министра, есть гораздо более важные задачи.
Как сообщалось, сегодня Ровенская и Волынская области получили китайскую вакцину CoronaVac. Вакцинацию будут проводить специальные мобильные группы.
Вчера в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac. Она прошла лабораторный контроль в нашем государстве и поступила в регионы.
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