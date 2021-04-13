09:15  13 апреля
В Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19
20:30  13 апреля
Нардепы вернули выплаты больничных в случае болезни или травм
18:51  13 апреля
Сутки в ООС: три нарушения режима прекращения огня
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2021, 19:12 6

Утром в пятницу 16 апреля прибудет первая партия вакцины Pfizer – Степанов

13 апреля 2021, 19:12 6
Читайте також українською мовою
Это будет 117 тысяч доз вакцины
Это будет 117 тысяч доз вакцины
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Первая партия вакцины Pfizer по программе COVAX поступит в Украину утром в пятницу, 16 апреля.

Об этом сообщил министр здравоохранения'я Максим Степанов в эфире

телеканала "НАШ", передает RegioNews.

Мы ожидаем 16 апреля, в пятницу утром должен прибыть самолет с 117 тысячами доз вакцины Pfizer, - сообщил Степанов.

На вопрос о том, будет ли глава Минздрава встречать прибытие вакцины Pfizer, Степанов ответил, что у него, как у министра, есть гораздо более важные задачи.

Как сообщалось, сегодня Ровенская и Волынская области получили китайскую вакцину CoronaVac. Вакцинацию будут проводить специальные мобильные группы.

Вчера в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac. Она прошла лабораторный контроль в нашем государстве и поступила в регионы.

вакцина Минздрав Максим Степанов Pfizer вакцинация

В Полтавскую область привезли около 8 тысяч доз вакцины CoronaVac
13 апреля 2021, 12:15
Винницкая область получила китайскую вакцину CoronaVac
13 апреля 2021, 11:15
COVID-вакцинация: за сутки на Черкасщине не сделали ни одной прививки
13 апреля 2021, 10:12
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua