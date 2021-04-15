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15 апреля 2021, 10:01 9

На Черкасщине уже пятые сутки не делают прививки от коронавируса

15 апреля 2021, 10:01 9
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С начала вакцинальной кампании всего привито 419 297 человек
С начала вакцинальной кампании всего привито 419 297 человек
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 14 апреля, в Украине вакцинировали от коронавируса 15 744 человек, это на 592 больше, чем накануне. Прививки проводились 124 мобильными бригадами по иммунизации и 747 пунктами вакцинации.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

15 744 человека привиты против COVID-19 за сутки 14 апреля. 419 297 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей)", - сообщил министр.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Днепропетровской (2 560), Львовской (2 340) областях, Киеве (2 220) и Житомирской (826) области.

Кроме того, в Черкасской области за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. Известно, что в Черкасской области не делают прививки от коронавируса уже пятые сутки подряд с 10 апреля. В Черкасской ОГА еще 12 апреля сообщали, что в области не осталось ни единой дозы вакцины Covishield. Уже 14 апреля область получила 4720 доз препарата Sinovac. Вакцинацию обещают продолжить сегодня, 15 апреля.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • г. Киев - 2220 прививок;
  • Винницкая область - 195 прививок;
  • Волынская область - 503 прививки;
  • Днепропетровская область - 2560 прививок;
  • Донецкая область - 440 прививок;
  • Житомирская область - 826 прививок;
  • Закарпатская - 310 прививок;
  • Запорожская область - 540 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 516 прививок;
  • Киевская область - 112 прививок;
  • Кировоградская область - 680 прививок;
  • Луганская область - 250 прививок;
  • Львовская область - 2340 прививок;
  • Николаевская область - 470 прививок;
  • Одесская область - 540 прививок;
  • Полтавская область - 410 прививок;
  • Ровенская область - 330 прививок;
  • Сумская область - 330 прививок;
  • Тернопольская область - 380 прививок;
  • Харьковская область - 230 прививок;
  • Херсонская область - 390 прививок;
  • Хмельницкая область - 720 прививок;
  • Черкасская область - 0 прививок;
  • Черновицкая область - 260 прививок;
  • Черниговская область - 192 прививки.

По состоянию на 14 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 315 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на Черкасщине и Киевщине за сутки не сделали ни одной прививки.

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