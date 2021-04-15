На Черкасщине уже пятые сутки не делают прививки от коронавируса

С начала вакцинальной кампании всего привито 419 297 человек

С начала вакцинальной кампании всего привито 419 297 человек

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 14 апреля, в Украине вакцинировали от коронавируса 15 744 человек, это на 592 больше, чем накануне. Прививки проводились 124 мобильными бригадами по иммунизации и 747 пунктами вакцинации.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

15 744 человека привиты против COVID-19 за сутки 14 апреля. 419 297 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей)", - сообщил министр.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Днепропетровской (2 560), Львовской (2 340) областях, Киеве (2 220) и Житомирской (826) области.

Кроме того, в Черкасской области за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. Известно, что в Черкасской области не делают прививки от коронавируса уже пятые сутки подряд с 10 апреля. В Черкасской ОГА еще 12 апреля сообщали, что в области не осталось ни единой дозы вакцины Covishield. Уже 14 апреля область получила 4720 доз препарата Sinovac. Вакцинацию обещают продолжить сегодня, 15 апреля.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

г. Киев - 2220 прививок;

Винницкая область - 195 прививок;

Волынская область - 503 прививки;

Днепропетровская область - 2560 прививок;

Донецкая область - 440 прививок;

Житомирская область - 826 прививок;

Закарпатская - 310 прививок;

Запорожская область - 540 прививок;

Ивано-Франковская область - 516 прививок;

Киевская область - 112 прививок;

Кировоградская область - 680 прививок;

Луганская область - 250 прививок;

Львовская область - 2340 прививок;

Николаевская область - 470 прививок;

Одесская область - 540 прививок;

Полтавская область - 410 прививок;

Ровенская область - 330 прививок;

Сумская область - 330 прививок;

Тернопольская область - 380 прививок;

Харьковская область - 230 прививок;

Херсонская область - 390 прививок;

Хмельницкая область - 720 прививок;

Черкасская область - 0 прививок;

Черновицкая область - 260 прививок;

Черниговская область - 192 прививки.

По состоянию на 14 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 315 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на Черкасщине и Киевщине за сутки не сделали ни одной прививки.