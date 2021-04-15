На Черкасщине уже пятые сутки не делают прививки от коронавируса
За прошедшие сутки, 14 апреля, в Украине вакцинировали от коронавируса 15 744 человек, это на 592 больше, чем накануне. Прививки проводились 124 мобильными бригадами по иммунизации и 747 пунктами вакцинации.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
15 744 человека привиты против COVID-19 за сутки 14 апреля. 419 297 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей)", - сообщил министр.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Днепропетровской (2 560), Львовской (2 340) областях, Киеве (2 220) и Житомирской (826) области.
Кроме того, в Черкасской области за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. Известно, что в Черкасской области не делают прививки от коронавируса уже пятые сутки подряд с 10 апреля. В Черкасской ОГА еще 12 апреля сообщали, что в области не осталось ни единой дозы вакцины Covishield. Уже 14 апреля область получила 4720 доз препарата Sinovac. Вакцинацию обещают продолжить сегодня, 15 апреля.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- г. Киев - 2220 прививок;
- Винницкая область - 195 прививок;
- Волынская область - 503 прививки;
- Днепропетровская область - 2560 прививок;
- Донецкая область - 440 прививок;
- Житомирская область - 826 прививок;
- Закарпатская - 310 прививок;
- Запорожская область - 540 прививок;
- Ивано-Франковская область - 516 прививок;
- Киевская область - 112 прививок;
- Кировоградская область - 680 прививок;
- Луганская область - 250 прививок;
- Львовская область - 2340 прививок;
- Николаевская область - 470 прививок;
- Одесская область - 540 прививок;
- Полтавская область - 410 прививок;
- Ровенская область - 330 прививок;
- Сумская область - 330 прививок;
- Тернопольская область - 380 прививок;
- Харьковская область - 230 прививок;
- Херсонская область - 390 прививок;
- Хмельницкая область - 720 прививок;
- Черкасская область - 0 прививок;
- Черновицкая область - 260 прививок;
- Черниговская область - 192 прививки.
По состоянию на 14 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 315 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что на Черкасщине и Киевщине за сутки не сделали ни одной прививки.