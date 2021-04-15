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15 апреля 2021, 12:59 8

В 21 регионе Украины свирепствует "британский" штамм коронавируса

15 апреля 2021, 12:59 8
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В Полтавской области зафиксирован южноафриканский штамм коронавируса
В Полтавской области зафиксирован южноафриканский штамм коронавируса
Фото из открытых источников
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В Украине циркулирование "британского" штамма коронавируса зафиксировано в 21 регионе.

Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Повышение относительной величины заболеваемости, повышение тяжести (течения - ред.) заболевания и летальности в 2021 году связано с циркулюванням новых штаммов SARS-CoV-2", - сказал Родына.

Он сообщил, что циркулирование "британского" штамма коронавируса зафиксировано в 21 регионе, а в Полтавской области зафиксирован "южноафриканский" штамм коронавируса.

По его словам, для определения штаммов Центр общественного здоровья сотрудничает с лабораториями Всемирной организации здравоохранения и учреждениями, которые начали секвенирование в Украине.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили более 16 тысяч инфицированных COVID-19 и 433 летальных случаев.

коронавирус Украина вакцина Минздрав штамм

 
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