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В Украине более 16 тысяч инфицированных COVID-19 и 433 летальных случаев за сутки
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15 апреля 2021, 08:59 13

В Украине более 16 тысяч инфицированных COVID-19 и 433 летальных случаев за сутки

15 апреля 2021, 08:59 13
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Больше всего новых случаев в Киеве (1625) и Харьковской области (1168)
Больше всего новых случаев в Киеве (1625) и Харьковской области (1168)
Фото: из открытых источников
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В Украине за 14 апреля COVID-19 обнаружили у 16 427 человек, зафиксировано 433 летальных случая, госпитализировали 4 229 больных, 11 148 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

16 427 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 15 апреля. Среди заболевших - 628 детей и 383 медработника", - сообщил Степанов.

Было осуществлено тестирований за сутки - 119 615 (в том числе методом ПЦР - 51 344, методом ИФА - 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 254).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 903 765 человек;
  • выздоровели - 1 453 766 человек;
  • летальных исходов - 38 658;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 822 097.

Напомним, сутками ранее COVID-19 диагностировали у 11 680 человек, зафиксировано 457 летальных случаев.

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