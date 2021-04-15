В Украине более 16 тысяч инфицированных COVID-19 и 433 летальных случаев за сутки
В Украине за 14 апреля COVID-19 обнаружили у 16 427 человек, зафиксировано 433 летальных случая, госпитализировали 4 229 больных, 11 148 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
16 427 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 15 апреля. Среди заболевших - 628 детей и 383 медработника", - сообщил Степанов.
Было осуществлено тестирований за сутки - 119 615 (в том числе методом ПЦР - 51 344, методом ИФА - 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 254).
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 903 765 человек;
- выздоровели - 1 453 766 человек;
- летальных исходов - 38 658;
- проведено ПЦР-тестов - 8 822 097.
Напомним, сутками ранее COVID-19 диагностировали у 11 680 человек, зафиксировано 457 летальных случаев.