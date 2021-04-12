На Полтавщине перевернулась лодка: двое погибших

Еще одного человека ищут спасатели

Еще одного человека ищут спасатели

Фото из открытых источников

Об этом рассказали в ТСН 12 апреля, пишет RegioNews.

О том, что резиновую лодку с людьми затянуло под плотину, спасателям сообщили очевидцы. К поискам людей из лодки сразу привлекли специалистов спасательно-водолазной службы. Одного погибшего нашли быстро, за несколько сотен метров от плотины, на небольшой глубине. Тело еще одного погибшего подняли со дна реки.

Поиски третьего человека прекратили поздно вечером. Уже через час их снова восстановить. О погибших информации пока нет. Спасатели говорят, что это были не рыбаки. Скорее всего, погибшие - это отдыхающие, которые слишком близко подплыли к плотине - их туда затянуло течением. Сейчас тело третьего ищут.

Напомним, в Донецке из-за аварии на шахте без воздуха остались 329 горняков.