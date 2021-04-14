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14 апреля 2021, 15:39 70

Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Рады на 15 апреля

14 апреля 2021, 15:39 70
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Председатель Верховной рады подписал распоряжение
Председатель Верховной рады подписал распоряжение
Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе народных депутатов в четверг, 15 апреля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт парламента.

В связи с требованием 155 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины XIX созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание на 16 час 15 апреля 2021 года, - говорится в сообщении на сайте.

Согласно повестке дня, депутаты намерены рассмотреть 15 вопросов.

Как сообщалось предварительно о внеочередном заседании Рады 15 апреля: рассмотрят вопрос "євроблях" и лишения свободы за ложь в декларациях. Депутаты также рассмотрят законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.

Верховная Рада сессия внеочередное заседание Дмитрий Разумков

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