Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Рады на 15 апреля
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе народных депутатов в четверг, 15 апреля.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт парламента.
В связи с требованием 155 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины XIX созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание на 16 час 15 апреля 2021 года, - говорится в сообщении на сайте.
Согласно повестке дня, депутаты намерены рассмотреть 15 вопросов.
Как сообщалось предварительно о внеочередном заседании Рады 15 апреля: рассмотрят вопрос "євроблях" и лишения свободы за ложь в декларациях. Депутаты также рассмотрят законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.