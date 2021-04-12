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12 апреля 2021, 12:42 6

В Раде сказали, планируют ли проводить заседания онлайн

12 апреля 2021, 12:42 6
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Парламент обратится в профильное министерство касательно разработки соответствующего законопроекта
Парламент обратится в профильное министерство касательно разработки соответствующего законопроекта
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Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, возможны ли заседания парламента онлайн. Он подчеркнул, что следует руководствоваться действующим законодательством.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета ВР, пишет RegioNews.

"В СМИ появилась информация о планах Министерства цифровой трансформации разработать приложение, которое бы позволило обеспечить онлайн-голосование в стенах Верховной Рады... Уважаемые коллеги, надо исходить из того законодательства, которое есть", - отметил глава Рады.

Он заявил, что Рада обратится к профильному министерству по разработке, когда будут приняты необходимые изменения в законы.

"Как только парламент примет соответствующие изменения или если парламент примет соответствующие изменения, мы обязательно обратимся в профильное министерство относительно предложения о разработке соответствующего приложения, а пока что следовало бы сконцентрировать внимание на доработке приложений, которые есть сегодня", - подытожил Разумков.

Напомним, на этой неделе Рада может собраться на два внеочередных заседания.

Украина спикер Верховная Рада Дмитрий Разумков парламент

 
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