В Раде сказали, планируют ли проводить заседания онлайн
Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, возможны ли заседания парламента онлайн. Он подчеркнул, что следует руководствоваться действующим законодательством.
Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета ВР, пишет RegioNews.
"В СМИ появилась информация о планах Министерства цифровой трансформации разработать приложение, которое бы позволило обеспечить онлайн-голосование в стенах Верховной Рады... Уважаемые коллеги, надо исходить из того законодательства, которое есть", - отметил глава Рады.
Он заявил, что Рада обратится к профильному министерству по разработке, когда будут приняты необходимые изменения в законы.
"Как только парламент примет соответствующие изменения или если парламент примет соответствующие изменения, мы обязательно обратимся в профильное министерство относительно предложения о разработке соответствующего приложения, а пока что следовало бы сконцентрировать внимание на доработке приложений, которые есть сегодня", - подытожил Разумков.
Напомним, на этой неделе Рада может собраться на два внеочередных заседания.