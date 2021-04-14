"Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение между Львовом и Ужгородом
Оно было остановлено более год назад
Оно было остановлено более год назад
Между Львовом и Ужгородом возобновят курсирование регионального поезда № 829/830. Движение поезда было остановлено более год назад.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Поезд будет отправляться из Ужгорода в 05:13 ежедневно, кроме среды. Прибытие во Львов - в 10:59. Обратный рейс из Львов будет отправляться ежедневно, кроме вторника в 16:37, прибывая в Ужгород в 22:22.
Поезд будет курсировать с остановкой на станции Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Тухля, Славско, Лавочное, остановочный пункт Опорец, Воловец, Свалява, о. п. Карпаты, Мукачево, Батево, Чоп. Стоимость проезда составит до 75 гривен.
Напомним, на днях "Укрзализныця" возобновила курсирование поездов в Закарпатье.
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