09:02  12 апреля
Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко снизилось
18:28  11 апреля
В Украине изменят порядок получения пенсий: что ждет пенсионеров
08:11  12 апреля
Сутки в ООС: боевики били из запрещенных вооружений и гранатометов
UA | RU
UA | RU
12 апреля 2021, 09:26 32

На Закарпатье возобновили обучение в начальных классах школы

12 апреля 2021, 09:26 32
Читайте також українською мовою
Закарпатская область перешла к "желтому" уровню эпидемиологической опасности
Закарпатская область перешла к "желтому" уровню эпидемиологической опасности
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Начиная с понедельника, 12 апреля, в школах Ужгорода восстановят очное обучение для школьников 1-4 классов.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета на странице в Facebook.

В Ужгороде с понедельника, 12 апреля, восстанавливается полноценный учебный процесс для школьников 1-4 классов. Ученики 5-11 классов остаются пока на дистанционном обучении - согласно ограничению" красного "уровня эпидемической опасности, которые сейчас продолжают действовать в Закарпатье", - говорится в сообщении.

Напомним, с 11 апреля Закарпатская область выходит из "красного" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Закарпатье область школа дети зона

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram