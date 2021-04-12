На Закарпатье возобновили обучение в начальных классах школы
Закарпатская область перешла к "желтому" уровню эпидемиологической опасности
Закарпатская область перешла к "желтому" уровню эпидемиологической опасности
Начиная с понедельника, 12 апреля, в школах Ужгорода восстановят очное обучение для школьников 1-4 классов.
Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета на странице в Facebook.
В Ужгороде с понедельника, 12 апреля, восстанавливается полноценный учебный процесс для школьников 1-4 классов. Ученики 5-11 классов остаются пока на дистанционном обучении - согласно ограничению" красного "уровня эпидемической опасности, которые сейчас продолжают действовать в Закарпатье", - говорится в сообщении.
Напомним, с 11 апреля Закарпатская область выходит из "красного" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.
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