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14 апреля 2021, 09:58 7

В Украине COVID-ситуация стабилизируется, - Радуцкий

14 апреля 2021, 09:58 7
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За минувшие сутки в Украине выявили более 14 тысяч новых случаев
За минувшие сутки в Украине выявили более 14 тысяч новых случаев
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Украина выходит на плато с коронавирусом. Ситуация в стране с заболеваемостью и госпитализациями стабилизировалась.

Как пишет RegioNews, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он отметил, что карантин вводится как ответ на количество заболевших и госпитализированных. При этом сейчас ситуация немного улучшилась.

"На сегодняшний день есть некоторая стабилизация. Похоже, что Украина подходит к плато. Тому пик заболеваемости стабилизировался. За прошлый и За позапрошлый неделю количество заболевших уменьшилось на 2 тысячи. Немного стабилизировалась ситуация в Киеве", - заявил Радуцкий.

Напомним, в Украине за 13 апреля COVID-19 диагностировали у 14 553 людей, зафиксировано 467 летальных случаев, госпитализировали 5063 человека, 12 384 пациенты выздоровели.

коронавирус Украина карантин Михаил Радуцкий локдаун

 
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