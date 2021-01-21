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21 января 2021, 14:38 34

Николаевская область признана угрожающей зоной из-за птичьего гриппа

21 января 2021, 14:38 34
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Из-за этого торговые партнеры ЕС и еще 15 стран мира ограничили экспорт птицы и продукции птицеводства из Украины
Из-за этого торговые партнеры ЕС и еще 15 стран мира ограничили экспорт птицы и продукции птицеводства из Украины
Фото из открытых источников
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На период действия карантина по гриппу птицы Николаевская область, в ее административных границах, признана угрожающей зоной. Также на этот период запрещено осуществлять реализацию живой птицы и продукции птицеводства с целью экспорта в страны ЕС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

Решение о признании Николаевской области угрожающей зоной по гриппу птицы на период действия карантина приняли члены Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Николаевской ОГА.

В Николаевской области зафиксировано 6 вспышек гриппа птицы, последний источник обнаружен 15 января 2021 года в пгт Доманевка.

В связи с этим торговые партнеры ЕС и еще 15 стран мира ввели ограничения по экспорту птицы и продукции птицеводства из Украины.

На данное время Госпродпотребслужбой, совместно с Европейской Комиссией, проводится работа относительно применения режима зонирования страны. Это даст возможность предприятиям-экспортерам, которые работают в регионах свободных от вспышек птичьего гриппа, таки осуществлять экспорт продукции и птицы. Систематическая фиксация случаев в Николаевской области замедляла этот процесс. Поэтому и возникла острая потребность признать Николаевскую область, в ее административных границах, угрожающей зоной, - отмечают в ОГА.

Напомним, в прошлом году из-за птичьего гриппа птицефабрики Полтавщины работали в закрытом режиме.

Николаевская ОГА птичий грипп Госпродпотребслужба комиссия
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