В Украину пытались ввезти контрабанду на 25 миллионов под видом "гуманитарки"

Товар хотели перевезти через пункт пропуска "Ягодин"

Товар хотели перевезти через пункт пропуска "Ягодин"

Фото: Facebook

В Украину из Польши пытались ввезти контрабандную партию новой одежды разных брендов на сумму более 25 млн грн.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Вещи пытались ввезти в Украину через пункт пропуска "Ягодин", предварительно скрыв среди груза гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Среди "гуманитарки" правоохранители обнаружили 16 262 единицы новой одежды различных брендов, которое не были указаны в товаросопроводительных документах.

Товар, по предварительной оценке стоит 25 миллионов 775 тысяч гривен.

Напомним, на Ровенщине блокировали масштабную контрабанду янтаря на два миллиона.