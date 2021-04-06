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06 апреля 2021, 11:14 442

В Украину пытались ввезти контрабанду на 25 миллионов под видом "гуманитарки"

06 апреля 2021, 11:14 442
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Товар хотели перевезти через пункт пропуска "Ягодин"
Товар хотели перевезти через пункт пропуска "Ягодин"
Фото: Facebook
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В Украину из Польши пытались ввезти контрабандную партию новой одежды разных брендов на сумму более 25 млн грн.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Вещи пытались ввезти в Украину через пункт пропуска "Ягодин", предварительно скрыв среди груза гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Среди "гуманитарки" правоохранители обнаружили 16 262 единицы новой одежды различных брендов, которое не были указаны в товаросопроводительных документах.

Товар, по предварительной оценке стоит 25 миллионов 775 тысяч гривен.

Напомним, на Ровенщине блокировали масштабную контрабанду янтаря на два миллиона.

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