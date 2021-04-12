В Днепре карантин продлили до конца апреля
В Днепре до 30 апреля продлили карантинные ограничения. Такое решение 12 апреля приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра, передает RegioNews.
Так, ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно. Однако в то же время младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.
Местные власти рекомендовали учреждениям, в том числе коммунальным, найти возможность для организации приоритетного обслуживания пожилых людей с 10:00 до 14:00.
Также в Днепре запрещена работа дискотек и ночных клубов.
Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.
При этом льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.
Как сообщалось, 25 марта Днепр ужесточил карантин.
9 апреля стало известно, что в Днепре переполнены реанимации: коронавирус лечат хирурги и травматологи. Реанимация перегружена в три раза.
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