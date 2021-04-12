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12 апреля 2021, 21:59 5

В Днепре карантин продлили до конца апреля

12 апреля 2021, 21:59 5
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Школьники 5-11 классов на "дистанционке", время работы ресторанов ограничено
Школьники 5-11 классов на "дистанционке", время работы ресторанов ограничено
Фото из открытых источников
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В Днепре до 30 апреля продлили карантинные ограничения. Такое решение 12 апреля приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра, передает RegioNews.

Так, ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно. Однако в то же время младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.

Местные власти рекомендовали учреждениям, в том числе коммунальным, найти возможность для организации приоритетного обслуживания пожилых людей с 10:00 до 14:00.

Также в Днепре запрещена работа дискотек и ночных клубов.

Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.

При этом льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.

Как сообщалось, 25 марта Днепр ужесточил карантин.

9 апреля стало известно, что в Днепре переполнены реанимации: коронавирус лечат хирурги и травматологи. Реанимация перегружена в три раза.

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COVID-19 коронавирус карантин Днепр Днепровский горсовет Ограничение

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