Рада вернула украинцам "Пакет малыша" в натуральном виде

В документе также уточнили перечень получателей помощи "пакета малыша" в случае отсутствия родителей

В документе также уточнили перечень получателей помощи "пакета малыша" в случае отсутствия родителей

Фото из открытых источников

Верховная Рада отказалась от монетизации "Пакета малыша" и оставила его в натуральном виде. Однако с лета 2021 года родители смогут получить деньги вместо помощи в натуральном виде.

Об этом передает RegioNews.

Соответствующий законопроект №3006а во втором чтении поддержали 264 нардепа.

Закон определяет, что стоимость единовременной натуральной помощи "Пакет малыша", согласно бюджетному финансированию, составляет не менее 3 размера прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату ее выдачи, и не засчитывается до размера помощи при рождении ребенка.

В документе уточнили перечень получателей помощи "Пакет малыша" в случае отсутствия родителей. Ими должны быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

Закон предоставил возможность получателям помощи по их желанию с 1 июля 2021 года получать выплату денежной компенсации вместо "пакета". При этом Кабинету министров поручили разработать соответствующий порядок.

Как известно, 29 июля правительство приняло решения, согласно которому в Украине вместо "Пакетов малыша" будут выдавать деньги.

Впоследствии в "Слуге народа" пообещали вернуть "Пакет малыша".