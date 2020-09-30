Рада вернула украинцам "Пакет малыша" в натуральном виде
Верховная Рада отказалась от монетизации "Пакета малыша" и оставила его в натуральном виде. Однако с лета 2021 года родители смогут получить деньги вместо помощи в натуральном виде.
Об этом передает RegioNews.
Соответствующий законопроект №3006а во втором чтении поддержали 264 нардепа.
Закон определяет, что стоимость единовременной натуральной помощи "Пакет малыша", согласно бюджетному финансированию, составляет не менее 3 размера прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату ее выдачи, и не засчитывается до размера помощи при рождении ребенка.
В документе уточнили перечень получателей помощи "Пакет малыша" в случае отсутствия родителей. Ими должны быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.
Закон предоставил возможность получателям помощи по их желанию с 1 июля 2021 года получать выплату денежной компенсации вместо "пакета". При этом Кабинету министров поручили разработать соответствующий порядок.
Как известно, 29 июля правительство приняло решения, согласно которому в Украине вместо "Пакетов малыша" будут выдавать деньги.
Впоследствии в "Слуге народа" пообещали вернуть "Пакет малыша".