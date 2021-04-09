Укрзализныця восстанавливает продажу билетов до Прикарпатья

Переход области в "желтую" зону позволяет снять ограничения

Переход области в "желтую" зону позволяет снять ограничения

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Укрзализныця снимает ограничения высадки-посадки в Ивано-Франковской области. Харьковская область – «красная», но без ограничений движения в течение недели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 00:00 10 апреля Ивано-Франковская область переходит из "красной" в "желтую" зону карантинных ограничений, что позволяет Укрзализныци возобновить продажу билетов к региону и снять ограничения высадки и посадки пассажиров на станциях области, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что также решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС "красная" зона введена в Харьковской области, однако, пока не будут введены ограничения железнодорожного движения в регионе: Укрзализныця, МИУ и Минздрав будут иметь неделю на представление предложений по организации перевозок в области.

Укрзализныця в очередной раз подчеркивает, что строго будет следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношения масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников "Укрзализныци".

Как сообщалось, в "Укрзализныце" обещают не останавливать поезда в Хмельницкой и Запорожской областях. Эти области попали в "красной" зоны карантина.