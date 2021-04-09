Следующая область на выходе из "красной зоны" – Закарпатская
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что завтра выходит из «красной» карантинной зоны Ивано-Франковская область, а на очереди – Закарпатская.
Об этом сообщил Виктор Ляшко на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного” уровня эпидопасности уже в ближайшие дни, - написал Ляшко.
Он добавил, что с начала пандемии нам приходится довольно оперативно менять подходы к установлению противоэпидемических ограничений.
От общенационального локдауну, к адаптивного карантина, региональных ограничений, "карантина выходного дня", рождественского локдауну и снова к адаптивного карантина. Но главное – уже есть результаты, а Ивано-Франковская область тому подтверждение, - считает он.
Івано-Франківська область з опівночі 10 квітня вийде з червоної зони Таке рішення сьогодні прийняла Державна комісія з...Posted by Віктор Ляшко on Friday, April 9, 2021
Как сообщалось, в Ивано-Франковской области отменили "красную" зону карантина. С 11 апреля на территории области больше не будут действовать самые строгие ограничения.