Следующая область на выходе из "красной зоны" – Закарпатская

Главный санврач страны отмечает, что "адаптивный карантин работает"

Главный санврач страны отмечает, что "адаптивный карантин работает"

Фото из открытых источников

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что завтра выходит из «красной» карантинной зоны Ивано-Франковская область, а на очереди – Закарпатская.

Об этом сообщил Виктор Ляшко на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного” уровня эпидопасности уже в ближайшие дни, - написал Ляшко.

Он добавил, что с начала пандемии нам приходится довольно оперативно менять подходы к установлению противоэпидемических ограничений.

От общенационального локдауну, к адаптивного карантина, региональных ограничений, "карантина выходного дня", рождественского локдауну и снова к адаптивного карантина. Но главное – уже есть результаты, а Ивано-Франковская область тому подтверждение, - считает он.

Івано-Франківська область з опівночі 10 квітня вийде з червоної зони Таке рішення сьогодні прийняла Державна комісія з... Posted by Віктор Ляшко on Friday, April 9, 2021

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области отменили "красную" зону карантина. С 11 апреля на территории области больше не будут действовать самые строгие ограничения.