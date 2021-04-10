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10 апреля 2021, 17:46 1873

В Харькове нардеп за рулем Range Rover опасно "воспитывал" водителя-нарушителя

10 апреля 2021, 17:46 1873
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Водитель-нарушитель не включил сигнал при повороте и выезжал за полосу
Водитель-нарушитель не включил сигнал при повороте и выезжал за полосу
Фото: из открытых источников
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В Харькове на улице Белой акации народный депутат Александр Фельдман за рулем внедорожника Range Rover "учил" водителя-нарушителя, подрезая его авто и создавая аварийную ситуацию на дороге.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Newsroom.

Свое поведение Фельдман объяснил тем, что другой водитель нарушил правила дорожного движения.

Это я хама воспитывал. Он перекрывал дорогу людям, не давал проехать, хамил всем. Он на перекрестке начал хамить, выезжал за полосу. Я его поставил прямо на место", - сказал нардеп.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Харькове погиб сотрудник полиции. 39-летний правоохранитель перебегал дорогу на запрещенный сигнал светофора.

ДТП Харьков происшествия депутат авария

 
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