В Харькове нардеп за рулем Range Rover опасно "воспитывал" водителя-нарушителя
Водитель-нарушитель не включил сигнал при повороте и выезжал за полосу
Водитель-нарушитель не включил сигнал при повороте и выезжал за полосу
В Харькове на улице Белой акации народный депутат Александр Фельдман за рулем внедорожника Range Rover "учил" водителя-нарушителя, подрезая его авто и создавая аварийную ситуацию на дороге.
Как передает RegioNews, об этом сообщает Newsroom.
Свое поведение Фельдман объяснил тем, что другой водитель нарушил правила дорожного движения.
Это я хама воспитывал. Он перекрывал дорогу людям, не давал проехать, хамил всем. Он на перекрестке начал хамить, выезжал за полосу. Я его поставил прямо на место", - сказал нардеп.
Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Харькове погиб сотрудник полиции. 39-летний правоохранитель перебегал дорогу на запрещенный сигнал светофора.
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