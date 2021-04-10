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10 апреля 2021, 13:42 1987

В Харькове водитель насмерть сбил полицейского: тот перебегал дорогу на красный свет

10 апреля 2021, 13:42 1987
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От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия
От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия
Фото: Facebook
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В результате дорожно-транспортного происшествия в Харькове погиб сотрудник полиции. 39-летний правоохранитель перебегал дорогу на запрещенный сигнал светофора.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Так, по данным полиции, 9 апреля в 22:20 на улице Южнопроектной 28-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на 39-летнего сотрудника полиции, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Полицейский находился в гражданской одежде вне службы. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Информация внесена в Единый учет отдела полиции. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства. Все обстоятельства аварии устанавливаются", - сообщили правоохранители.

Как сообщалось, 4 апреля в Житомирской области полицейский совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Под колесами легковушки погиб 47-летний мужчина.

правоохранители ДТП авария авто полиция

 
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