В Харькове водитель насмерть сбил полицейского: тот перебегал дорогу на красный свет
В результате дорожно-транспортного происшествия в Харькове погиб сотрудник полиции. 39-летний правоохранитель перебегал дорогу на запрещенный сигнал светофора.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Так, по данным полиции, 9 апреля в 22:20 на улице Южнопроектной 28-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на 39-летнего сотрудника полиции, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Полицейский находился в гражданской одежде вне службы. От полученных травм он погиб на месте происшествия.
Информация внесена в Единый учет отдела полиции. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства. Все обстоятельства аварии устанавливаются", - сообщили правоохранители.
Как сообщалось, 4 апреля в Житомирской области полицейский совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Под колесами легковушки погиб 47-летний мужчина.