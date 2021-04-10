Больницы переполнены: уровень госпитализации больных коронавирусом превышен в 20 регионах

Сейчас самый высокий уровень госпитализации - в Киеве

Сейчас самый высокий уровень госпитализации - в Киеве

Фото: hromadske

Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, только в пяти областях не превышена норма загруженности больничных коек для пациентов, больных на коронавирус.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

В настоящее время самый высокий уровень госпитализации в городе Киеве (103,7), Житомирской (109,2), Николаевской (106,9), Хмельницкой (130,9) и Черниговской (106,8) областях.

Кроме того, данные Минздрава свидетельствуют, что в Киеве наблюдаются наибольшие проблемы с загруженностью коек с кислородом - 81,3% при норме 65%. Также этот показатель превышен в Житомирской (72,9%), Киевской (78,3%), Львовской (75,4%), Николаевской (73,0%), Одесской (71,3%), Сумской (67,5 %) и Хмельницкой (70,1%) областях.

Отмечается, что показатель госпитализаций пока не превышен только в Закарпатской (51), Ивано-Франковской (58,3) Кировоградской (40,6), Луганской (59,6) и Херсонской (56,6) областях.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения обновило перечень карантинных зон Украины. Так, из "красного" уровня к "желтому" перешла Ивано-Франковская область.