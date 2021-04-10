Ляшко сказал, кто первый получит вакцины Pfizer и Coronavac
Первые вакцины Pfizer прибудут в Украину примерно 14-15 апреля
Первые вакцины Pfizer прибудут в Украину примерно 14-15 апреля
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как будут распределены первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer и 215 тысяч доз вакцины Coronavac.
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда".
Так, первые вакцины Pfizer распределят между:
- гражданами в домах престарелых (речь идет о жителях и работниках таких учреждений), которые подпадают под первый этап вакцинации;
- работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, подпадающих под третий этап вакцинации.
Вакцины Coronavac, которую уже привезли в Украину, распределят между:
- людьми с инвалидностью и теми, кто за ними ухаживает;
- людьми, которые будут работать на ВНО-2021;
- олимпийцами и паралимпийцами, которые будут представлять Украину на играх 2021;
- полицейскими.
Напомним, в Минздраве сказали, когда Украина получит долгожданную вакцину Pfizer.
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