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10 апреля 2021, 17:11 11

Ляшко сказал, кто первый получит вакцины Pfizer и Coronavac

10 апреля 2021, 17:11 11
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Первые вакцины Pfizer прибудут в Украину примерно 14-15 апреля
Первые вакцины Pfizer прибудут в Украину примерно 14-15 апреля
Фото: из открытых источников
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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как будут распределены первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer и 215 тысяч доз вакцины Coronavac.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда".

Так, первые вакцины Pfizer распределят между:

  • гражданами в домах престарелых (речь идет о жителях и работниках таких учреждений), которые подпадают под первый этап вакцинации;
  • работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, подпадающих под третий этап вакцинации.

Вакцины Coronavac, которую уже привезли в Украину, распределят между:

  • людьми с инвалидностью и теми, кто за ними ухаживает;
  • людьми, которые будут работать на ВНО-2021;
  • олимпийцами и паралимпийцами, которые будут представлять Украину на играх 2021;
  • полицейскими.

Напомним, в Минздраве сказали, когда Украина получит долгожданную вакцину Pfizer.

коронавирус вакцина украинцы Виктор Ляшко пандемия

 
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