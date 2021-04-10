Три фракции Рады требуют внеочередного заседания парламента из-за пандемии

Инициативу уже поддержали 100 народных депутатов

Инициативу уже поддержали 100 народных депутатов

Фото: из открытых источников

Три депутатские фракции Верховной Рады - "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" выступили с обращением к руководству парламента с требованием проведения внеочередного заседания.

Как передает RegioNews, об этом сообщил лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко в Facebook.

Мы требуем срочно, с понедельника-вторника, созвать внеочередное заседание Верховной Рады", - заявил Порошенко.

По словам нардепа, эту инициативу поддержали в полном составе также в "Голосе". "Почти в полном составе, но в понедельник завершат подписи "Батькивщина" и другие фракции", - добавил Порошенко. В целом соответствующую инициативу по состоянию на 10 апреля поддержало 100 депутатов, проинформировал политик.

"Знаете чьих подписей здесь нет? "Слуг", потому что они имеют указание не поддерживать ни одну мою инициативу. Ценой жизни людей. Призываю, созывайте сессию, проголосуйте за изменения в бюджет, постановление о пандемии и не присоединяйтесь к преступным действиям Степанова, Шмыгаля и Зеленского", - отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит, в частности три законопроекта, касающиеся реструктуризации обязательств по валютным кредитам и законопроект относительно объектов большой приватизации.