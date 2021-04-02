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02 апреля 2021, 15:10 21

Трубицын возглавит комиссию Киевсовета по контролю за незаконными временными сооружениями

02 апреля 2021, 15:10 21
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Уже в ближайшее время должна быть создана комиссия Киевсовета, которая будет контролировать незаконные временные сооружения и стихийную торговлю
Уже в ближайшее время должна быть создана комиссия Киевсовета, которая будет контролировать незаконные временные сооружения и стихийную торговлю
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Главой этой комиссии планирует стать депутат Киевского городского совета, глава Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

Об этом депутат рассказал в эфире программы "Добрый вечер" на телеканале Kyiv Live, передает RegioNews.

По его словам, деятельность комиссии как совещательного органа Киевсовета среди прочего будет направлена на выявление незаконных локаций так называемых малых архитектурных форм (МАФов). Это должно стать предохранителем для появления новых незаконных построек, поскольку коррупционные схемы по их установке продолжают работать.

На данный момент город провел инвентаризацию и выявил, что в Киеве легально работает около 6 500 временных сооружений и около 1500 - нелегальных. С начала года специалисты КП "Киевблагоустройство" убрали с улиц Киева почти 500 самовольно установленных временных сооружений", - сообщил Владислав Трубицын.

Трубицын настроен на полное решение проблемы незаконных МАФов в столице. Все временные сооружения могут размещаться исключительно при наличии разрешительных документов, в первую очередь - паспорта привязки.

Единственный способ - придерживаться закона. Закон один для всех. Мы, со своей стороны, перед принятием решения о демонтаже анализируем имеющуюся информацию о временное сооружение, тщательно проверяем существующие разрешительные документы. Поэтому, ошибочных решений быть не может", - подчеркнул депутат.

Ранее Владислав Трубицын неоднократно подчеркивал, что ситуация с незаконной торговлей должна быть решена как можно быстрее. Правила установки временных сооружений должны быть полностью в легальном поле. Это облегчит работу предпринимателей, которые получат четкие и прозрачные правила работы, а киевляне перестанут испытывать неудобства из-за засилья нелегальных рынков и МАФов на улицах столицы.

Как сообщалось, депутаты из "Успішного Києва" проведут аудит коммунальных предприятий и будут наводить порядок с МАФами. По мнению депутатов, количество коммунальных предприятий в Киеве – огромное, а эффективность их работы крайне низка.

Кроме того, в Киевсовете было инициировано создание комиссии, которая будет бороться с незаконной торговлей в столице. Такое предложение на заседании межфракционного объединения "Успешный Киев" выдвинул его председатель Владислав Трубицын.

Напомним, что межфракционное объединение "Успешный Киев" было создано на пленарном заседании Киевского городского совета 11 февраля. В его состав вошли 30 депутатов.

архитектура закон торговля депутат Киевсовет Совет

 
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