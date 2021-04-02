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02 апреля 2021, 12:43 133

На Прикарпатье будут судить чиновника ОГА за злоупотребления с бюджетными деньгами

02 апреля 2021, 12:43 133
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Сумма растраты составила свыше 230 тысяч гривен
Фото: из открытых источников
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В Ивано-Франковске завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, которые завладели бюджетными средствами во время реконструкции помещения больницы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, в июле 2020 года Управление капитального строительства в Ивано-Франковской области заключило с подрядчиком договор о выполнении работ по реконструкции помещения медицинского учреждения. В дальнейшем директор подрядной организации составил и издал акты, в которых отразил работы, которые не были выполнены, а должностное лицо управления, ответственный за осуществление технического надзора, подписал указанные документы, подтвердив их достоверность.

В результате этого на счет подрядчика было безосновательно перечислено более 230 тыс. грн за якобы выполненные работы", - говорится в сообщении.

Действия обвиняемых прокуратурой квалифицированы по ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) УК Украины.

Напомним, сегодня сообщалось, что на Запорожье задержали на взятке руководителя местной прокуратуры.

чиновники ОГА Ивано-Франковская область больница бюджетные деньги

 
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