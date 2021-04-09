17:30  09 апреля
Харьковская область с 11 апреля переходит в "красную" зону карантина
17:36  09 апреля
ЦИК назвала дату промежуточных выборов нардепов в Черкасской и Херсонской областях
19:10  09 апреля
Сутки в ООС: один обстрел из гранатометов
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2021, 17:48 60

В Ивано-Франковской области отменили "красную" зону карантина

09 апреля 2021, 17:48 60
Читайте також українською мовою
С 11 апреля на территории области больше не будут действовать наиболее строгие ограничения
С 11 апреля на территории области больше не будут действовать наиболее строгие ограничения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковской области официально отменяют ограничения "красной" зоны карантина, поскольку ситуация с распространением COVID-19 в регионе улучшилась.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По его словам, такое решение 9 апреля во время внеочередного заседания приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам заседания Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области", - написал Немчинов.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Ивано-Франковской области "красную" зону отменят 9 апреля.

Ивано-Франковская область попала в "красную" зону карантина еще 26 февраля.

коронавирус карантин Минздрав красная зона Ивано-Франковская область

Харьковская область с 11 апреля переходит в "красную" зону карантина
09 апреля 2021, 17:30
В Черкассах продлили дистанционное обучение для школьников
09 апреля 2021, 17:29
Шмыгаль ответил на заявление Кличко о локдауне: предлагает назначить нового главу КГГА
09 апреля 2021, 17:11
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram