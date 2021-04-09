В Ивано-Франковской области отменили "красную" зону карантина
В Ивано-Франковской области официально отменяют ограничения "красной" зоны карантина, поскольку ситуация с распространением COVID-19 в регионе улучшилась.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.
По его словам, такое решение 9 апреля во время внеочередного заседания приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам заседания Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области", - написал Немчинов.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Ивано-Франковской области "красную" зону отменят 9 апреля.
Ивано-Франковская область попала в "красную" зону карантина еще 26 февраля.